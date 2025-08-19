Кола горя на АМ „Струма“

Топ теми

Лек автомобил се е запалил към 17 ч. на АМ „Струма“ преди втори тунел, съобщиха минаващи по пътя водачи. Колата е обхваната от всички страни от пламъци,  движела се е в посока Перник.  Свидетели на инцидента са съобщили на телефон 112 , пожарни коли са потушавали пламъците, но за кратко време се е образувало задръстване в района. Няма информация има ли пострадали и какви са причините за пожара.

Това е четвъртият инцидент в района на област Перник днес. Преди обяд станаха три катастрофи заради несъобразяване с условията на пътя.

  КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА



