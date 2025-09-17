КАТАСТРОФА НА Е-79: Кола изхвърча от пътя край Дамяница, две жени пострадаха, шофьорът с 3.6 промила алкохол

Две жени пострадаха при катастрофа между два автомобила на пътя Дамяница – Сандански. Единият шофьор е с комоцио в болница.

Инцидентът стана малко след 8.30 ч. днес сутринта на отбивката от с. Дамяница в района на малката зеленчукова борса, на завоя в посока Сандански. Строителят пенсионер Бойко Т. излизал с автомобила си „Опел Астра” от Дамяница, за да се включи по Главен път Е-79 в посока Сандански, когато се сблъскал с идващ насреща му автомобил.

При удара водачът на опела получил комоцио и е закаран в болницата в Сандански. Настанен е в неврологичното отделение. Пострадали са и две пътнички в автомобила, жени от село Дамяница.

На шофьора е направен тест с дрегер, който показал 3.6 промила алкохол в издишания въздух.

Това не е първо нарушение на мъжа, който е с ТЕЛК, по Закона за движение по пътищата. Последното е в условие на изпитателен срок.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на причината за катастрофата продължава.

ЛИДИЯ МАНЕВА





