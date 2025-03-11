Кола и сухи треви и храсти горяха в Пернишко

Лек автомобил и множество пожари в сухи треви и храсти са гасени през изминалото денонощие в региона. Около 3 ч., във Второ РУ бил подаден сигнал за горящ лек автомобил „Сеат“, паркиран на ул. „Ю. Гагарин“ пред жилищен блок. Возилото е собственост на 79-годишна жена, а се управлява от 33-годишен мъж. Служители на полицията и пожарната реагирали незабавно, но колата е изгоряла напълно. В близост до сеата е засегнат частично лек автомобил „Фолксваген“. Причините за пожара са в процес на установяване. Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.

На още 17 произшествия са реагирали служители от всички районни служби в областта. Основно са горели сухи треви и храсти, но не е допуснато пламъците да засегнат горски и полски масиви и жилищни сгради. Такава възможност е имало в ковачевското с. Светля, където огънят е навлязъл в горски масив, но е ликвидиран много бързо.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА