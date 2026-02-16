Кола помете мъж, движещ се по пътното платно в Батановци

Мъж от радомирско село е с опасност за живота след пътнотранспортно произшествие. Инцидентът е станал в неделя малко след 20 ч. в района на гр. Батановци. Лек автомобил „Тойота“, управляван от 65-годишен перничанин, блъснал движещия се по пътното платно 41-годишен мъж от радомирското с. Прибой. Пострадалият е закаран в МБАЛ „Р. Ангелова“, а впоследствие преместен в столично лечебно заведение. Настанен е в реанимация с политравма и опасност за живота. Водачът на автомобила е изпробван за алкохол и наркотични вещества с отрицателни резултати. Образувано е досъдебно производство и работата продължава под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА