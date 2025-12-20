Топ теми

Кола се вряза в автобусна спирка

Кола се вряза в автобусна спирка на бул. „Ломско шосе“ в София. Снимки на инцидента са публикувани във Фейсбук групата „Катастрофи в София“. Инцидентът е станал късно снощи. 

Буквално една крачка ме спаси от директен удар“, разказва жената, публикувала снимките. 

От автомобила са слезли трима мъже на видима възраст около 25-30 години.

Снимка

Снимка: Facebook група „Катастрофи в София

„Вместо да се поинтересуват дали сме добре, или дали някоя от нас е пострадала, те започнаха да оглеждат щетите по автомобила си. Никой от тях не прояви загриженост към нас като пострадали и застрашени лица„, пише жената. 

