Кола се запали на Е-79 край Сандански, шофьорът с обгаряния на ръце, крака и глава

Кола се запали на главен път Е-79 в района на Сандански. На подадения сигнал пристигнал екип пожарникари от курортния град, които погасили огъня.

С обгаряния в областта на ръцете, крака и главата е пострадал 61-годишен мъж. Щети: обгоряло купе. Вероятна причина: техническа неизправност.

На 18.08.2025 г. около 14:18 часа е получен сигнал за пожар в сухи треви в землището на с. Левуново, общ. Сандански. Погасен от 2 екипа на РСПБЗН-Сандански, 4 екипа на РСПБЗН-Петрич и екип на РСПБЗН-Благоевград. Щети: лозя, кабели, панели. Вероятна причина: небрежност при боравене с открит огън.





