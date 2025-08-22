Кола се обърна по таван на АМ „Струма“ при Бобошево

Пътнотранспортно произшествие е възникнало на Автомагистрала „Струма“, при отклонението за Бобошево, предаде „Фокус“. Украинският гражданин е шофирал лек автомобил в посока Гърция.

Той е самокатастрофирал, последвал е удар в мантинелата, а след това колата се е обърнала по таван в изпреварващата лента.

На място са изпратени екипи на полицията, „Спешен център“ и на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Мъжът се е разминал с охлузвания. Леки охлузвания са получили и пътниците в автомобила.

Заради инцидента е имало задръстване, трафикът е регулиран от „Пътна полиция“.





