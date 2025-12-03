КОЛЕДА С КАУЗА : В Деня на хората с увреждания – базар с уникални ръчни подаръци на потребителите от всички социални центрове и домове на територията на община Разлог

В духа на добротата и съпричастността, Коледните базари в Разлог продължават и днес.

По случай Международния ден на хората с увреждания, Сдружение „Шанс“ – Дневен център „Блян“ и Защитено жилище организираха Коледен базар с уникални ръчно изработени подаръци.

Участниците в социалните услуги вложиха много труд, творчество и любов във всяко изделие, а събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на материали за арттерапевтичните дейности, които подпомагат развитието на потребителите.

Към каузата „Коледа с кауза“ се включиха активно и социалните услуги на територията на община Разлог: ЦНСТ – гр. Разлог, Дом за стари хора „Свети Димитър“, ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция, Център за обществена подкрепа, ДПЛФУ и ЗЖЛФУ – с. Долно Драглище, Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Разлог.

Средствата, събрани от техния коледен базар, ще бъдат дарени за Благовест Терзиев от гр. Банско, пострадал при инцидент по време на летен лагер в гр. Китен. Подкрепата ще помогне за неговото възстановяване и връщането му към активен и пълноценен живот.

„Тази съвместна инициатива за пореден път доказа, че силата на социалните услуги е в единството – там, където човешката грижа и общите усилия се превръщат в надежда.“– каза кметът на община Разлог Красимир Герчев и поздрави хората с увреждания, всички социални работници и специалисти, които днес по особено вълнуващ начин – с благотворителност отбелязват 3 декември – Деня на хора с увреждания.

„Коледа с кауза“ потвърждава, че хората с увреждания имат своето достойно място в нашето общество и са пример за доброта и съпричастност.