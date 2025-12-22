Коледен спектакъл в Симитли събракрасота, талант и доброта в подкрепа на благородна кауза

В Симитли се проведе изключително красив и вдъхновяващ коледен спектакъл, изпълнен с грация, стил и празнично настроение. Събитието имаше и благотворителна кауза – подкрепа за изграждането на комбинирана детска площадка за деца с увреждания в квартал „Ораново”, защото Коледа е време за съпричастност, човечност и споделена надежда.

Празничният спектакъл бе тържествено открит от водещата Снежана Стоименова, която с топли думи и празнично настроение обедини всички присъстващи в една незабравима вечер, изпълнена с красота, талант и доброта.

Главни герои на сцената бяха прекрасните и елегантни грации от Клуба по художествена гимнастика към община Симитли – СКХГ „Артистика“, водени и вдъхновявани от своите треньори Камена Колева, Ния Накева-Ангелова, Надежда Георгиева, Анита Накева и Карина Трайкова, които превърнаха сцената в истинска коледна приказка.

Красивият спектакъл събра родители, близки и гости, дошли да се насладят на таланта, труда и блясъка на младите звезди.

Програмата стартира с изпълнения, които потопиха публиката в зимното настроение – снежни герои, коледни образи и много усмивки. Последваха индивидуални съчетания, разпределени в тематичните части „Шоу“ и „Феерия“, в които всяко дете показа своя характер, талант и артистичност.

Втората част на спектакъла бе посветена на любимите Дисни приказки. На килима оживяха образи като Алиса, Мулан, Цар Лъв, Аладин и още много познати герои, които очароваха публиката и я върнаха в света на детските мечти.

Финалът бе изключително вълнуващ – с нови изпълнения, галамомент и дългоочакваната среща с Дядо Коледа, който зарадва всички с подаръци и усмивки. С почетен плакет и грамота бе награден кметът на община Симитли Апостол Апостолов за приноса му за развитието на клуб „Артистика” и подкрепа за децата, както и Лилия Стоянова, Виктория Янчева, Елеонора Гаврилова, Васил Василев, Георги Костов, Ния Накева-Ангелова, Анита Накева, Камена Колева, Надежда Георгиева…

Сред официалните гости бяха още секретарят на община Симитли Гергана Стоименова, председателят на Общински съвет – Симитли Вилимир Александров, д-р Мария Апостолова, общественици и приятели на клуба.

