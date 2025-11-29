Коледната елха вече грее в село Брежани 

В село Брежани тържествено беше запалено коледното дърво, а площадът се изпълни с радостни гласове и детски усмивки. Над 75 деца имаха вълнуващата възможност да се срещнат отблизо с дядо Коледа и Снежанка, да се снимат с тях и да споделят своите най-съкровени желания за предстоящите празници. Много от малчуганите поздравиха белобрадия гост със стихотворения и песнички, подготвяни с вълнение дни наред, което допълнително изпълни атмосферата с топлина и празнично вълнение.

На тържеството присъстваха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, както и кметове от населените места в района, които споделиха радостта от началото на коледните празници именно от Брежани. Организацията, подготвена от кметството в селото в лицето на кметът Петьо Борисов и техническият сътрудник Емилия Манолева, както и секретаря на читалището в селото „Христо Ботев – 1929“ – Александра Груева, беше безупречна и успя да направи събитието истински преживян празник за цялото семейство.

Кметът на Брежани поздрави всички присъстващи, като пожела светли празници, здраве и благополучие във всеки дом. Случилото се тази вечер доказа, че когато хората са заедно, истинската коледна магия оживява. А в Брежани тя вече е факт и поставя началото на едни незабравими празнични дни за община Симитли.