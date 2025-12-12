Коледната магия завладя малчуганите от детските градини в Разложко

Официално започваха коледните тържества в детските градини на територията на община Разлог. В село Горно Драглище кметът Красимир Герчев и зам. кметът Гергана Костова посетиха детска градина „Кокиче“, където бяха посрещнати с много настроение и коледен дух. На тържеството присъства и кметът на село Горно Драглище Георги Пандев, който поздрави децата и техните учители за прекрасната празнична подготовка.

Децата бяха подготвили чудесна програма – изпълниха коледни песни, представиха веселия „танц на влакчето“ и рецитираха стихотворения, изпълнени с искреност и детска обич. Всички посрещнаха Дядо Коледа с огромно вълнение, а радостта им беше неописуема, когато той пристигна с пълен чувал с подаръци за послушните деца. А изненади имаше не само за децата – малчуганите бяха подготвили своя специален жест към всички гости, подарявайки им коледни подаръчета, поднесени с много любов. Накрая всяко дете беше изненадано с персонализиран коледен подарък.

Празничното настроение завладя и село Долно Драглище, където в детска градина „Иглика“ децата представиха впечатляваща празнична програма. Малките и големите „снежинки“ блестяха в красивите си роклички с грациозния си танц, а джуджетата впечатлиха с весели и ритмични движения, като внесоха истинска зимна приказка в тържеството.

С нетърпение и сияещи очи децата посрещнаха Дядо Коледа, носещ своя тежък чувал, пълен с изненади за най-послушните малчугани. Кметът Кр. Герчев и зам. кметът Гергана Костова заедно с директорите на ДГ „Разлог“ също поднесоха персонализирани подаръци на всяко дете, превръщайки деня в истински празник.

И в детска градина „Минзухар“ на с. Бачево всички деца взеха участие в празничната програма. Най-малките бяха облечени като коледни джуджета, а малки и големи „снежинки” изпълниха своите танци с много старание. Деца в народни носии представиха по красив и вдъхновяващ начин българската традиция, като разказаха как се подрежда коледната трапеза и колко символични ястия трябва да присъстват върху нея.

Децата с вълнение чакаха Дядо Коледа, който се появи с пълен чувал подаръци и донесе много усмивки.

На тържеството присъства и кметът на село Бачево Росица Чатлабашева, която поздрави децата и колектива и им пожела весела Коледа и щастлива Нова година.

От общинското ръководство и директорите на детската градина всяко дете бе зарадвано с личен подарък, а тържеството завърши с пожелание: „Нека Коледа бъде изпълнена със здраве, обич и семейно щастие!“.

ИВАН ИВАНОВ