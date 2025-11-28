Коледна арт работилница за жени се проведе в НЧ „Будител-1997“ в Струмяни

В навечерието на коледните празници на 27 ноември в НЧ „Будител-1997“ в с. Струмяни се проведе уютно и вдъхновяващо коледно арт ателие, насочено специално към жените от общността, посветено на изработката на коледни украшения за предстоящия благотворителен базар.

Работилницата, която е част от коледно-новогодишната програма на община Струмяни, се организира в подкрепа на кампанията „Подари усмивка на човек“, чиято цел е да внесе радост, надежда и подкрепа на хора в нужда през празничните дни.

Събитието събра творчески настроени дами, които имаха възможност да се потопят в празничната атмосфера и да създадат свое ръчно изработено коледно украшение.

Ателието премина в топла, приятелска и коледна атмосфера, изпълнена с аромат на чай, усмивки и вдъхновение. Събитието се превърна в прекрасна възможност за споделяне, творчество и подготовка за предстоящите празници.

ИВАН ИВАНОВ