Коледна изненада от ученици на ПГИ трогна преподавателите

В навечерието на най-светлите празници ученици от Професионалната гимназия по икономика „Иван Илиев“ поднесоха трогателна коледна изненада на своите учители.

С много въображение, старание и признателност единадесетокласниците от специалност „Икономическа информатика“, с класен ръководител Екатерина Бонева-Дамянова, подготвиха малки коледни подаръчета, придружени от топли и искрени послания. Те очакваха всеки учител под елхата в учителската стая и донесоха радост, усмивки и истинско празнично настроение.

Подаръците, с които учениците изненадаха и зарадваха учителите Ефектната коледна украса

За атмосферата в училището допринесе и специалният кът, който от 11 „г” сътвориха за четвърта година. В края на миналия месец младежите преобразиха фоайето, като подредиха новогодишна украса и поставиха специален коледен календар за обратно броене.

Инициатива бе реализирана благодарение на активната подкрепа на родителите, които осигуриха средствата за закупуване на украсата. Така с общи усилия ученици и родители допринесоха за създаването на топла и празнична атмосфера в ПГИ, а жестовете са доказателство за силната връзка и взаимодействието в тристранния процес на обучението и възпитанието.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА