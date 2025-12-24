Коледна мото обиколка озвучи улиците на Благоевград

Десетки мотористи превърнаха Бъдни вечер в истинско тържество за жителите на Благоевград. Проведе се традиционната коледна мото обиколка с благотворителна кауза. Въпреки слабия дъжд, събитието премина в приповдигната атмосфера, съпроводена от усмивки, аплодисменти и одобрението на случайните минувачи.

Празничната колона потегли от паркинга на Югозападния университет „Неофит Рилски“, а мотористите бяха пременени в костюми на Дядо Коледа. Мотошествието премина по основни улици на града и привлече вниманието както на децата, така и на възрастните.

Около обяд участниците спряха в района на хотел „Ален мак“ и в Градската градина, където зарадваха най-малките с шоколади и други празнични лакомства. Децата посрещнаха шумните „Дядо Коледовци“ с много вълнение, смях и радост.

Организаторите посочиха, че инициативата има за цел да донесе радост, усещане за сплотеност и коледен дух в навечерието на Рождество Христово – задача, която според присъстващите е била изпълнена.

„Дори дъждът не успя да ни спре. Най-важното е, че заедно направихме празника по-топъл“, споделиха участници в коледната мото обиколка. ИА „Фокус“