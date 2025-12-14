Коледна работилница събра деца и родители в Радомир

Деца и родители в дните преди най-светлите празници твориха в „Кухнята на Баба Коледа“. Творческата работилница бе част от празничната програма на община Радомир. Заедно те декорираха мъфини, коледни елхи и традиционни сладки, използвайки глазури, шоколад и празнични декорации. Всяко изделие отразяваше индивидуалното въображение на участниците и радостта от съвместното празнуване.

След кулинарната част програмата продължи с интерактивни игри и забавления, водени от Коледен елф, който пренесе присъстващите в магията на Северния полюс и коледните традиции. За финал снежна машина създаде истинска зимна атмосфера и допринесе за празничното настроение на всички присъстващи.

Следващото събитие от празничната програма на Общината е работилничка за изработка на сурвачки, която ще се проведе на 15 декември от 14 ч. в Общинския исторически музей.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА