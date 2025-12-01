Коледните звезди в Перник грейват в петък

Коледните светлини на Перник ще грейнат на 5 декември -петък и ще бъде открит Коледният базар. В 17.30 ч. кметът на община Перник Станислав Владимиров ще включи светлините на коледната елха и ще отправи поздрав към перничани. Тържественото запалване на светлините ще бъде съпътствано с много изненади. Дядо Коледа, Снежанка и джуджетата ще дойдат в Перник, за да донесат радост на най-малките.

Коледният базар ще остане на централния градски площад до края на годината. В 20-те къщички ще се предлагат коледни сувенири, подаръци, храни, празнични напитки и много други. За доброто настроение на перничани са подготвени много изненади и събития, които ще бъдат обявени в допълнителна програма.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА