НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

брашно – 250 г

– 250 г масло – 125 г меко

– 125 г меко сол – 1 щипка

– 1 щипка захар – 150 г

– 150 г яйца – 1 брой

– 1 брой сода бикарбонат – 1/2 ч.л.

– 1/2 ч.л. бакпулвер – 1/2 ч.л.

– 1/2 ч.л. ванилия – 1 с.л. ванилова есенция

– 1 с.л. ванилова есенция сладко – по избор, за слепване по желание

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Пресейте брашното с бакпулвера и содата. Отделно разбийте маслото с щипка сол и захарта до получаване на пухкава смес.

Добавете яйцето и ванилията и отново разбъркайте, докато тестото поеме яйцето.

Постепенно добавете брашното и замесете меко тесто. Увийте го във фолио и сложете в хладилник за 2 часа.

След това разточете тестото на кора с дебелина около 6-7 милиметра. От нея изрежете желани фигурки с помощта на формички.

Наредете ги в намазнена тава, поръсете леко с кристална захар и сложете коледните бисквити да се пекат в предварително загрята фурна на 180 °C до лек кафеникав загар – 10 мин или повече.

По желание слепете със сладко една с друга някои от коледните сладки.

Декорирайте готовите коледни бисквити по желание!

Източник: https://recepti.gotvach.bg