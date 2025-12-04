Топ теми

от: Готви със Струма
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

  • брашно – 250 г
  • масло – 125 г меко
  • сол – 1 щипка
  • захар – 150 г
  • яйца – 1 брой
  • сода бикарбонат – 1/2 ч.л.
  • бакпулвер – 1/2 ч.л.
  • ванилия – 1 с.л. ванилова есенция
  • сладко – по избор, за слепване по желание

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Пресейте брашното с бакпулвера и содата. Отделно разбийте маслото с щипка сол и захарта до получаване на пухкава смес.

Добавете яйцето и ванилията и отново разбъркайте, докато тестото поеме яйцето.

Постепенно добавете брашното и замесете меко тесто. Увийте го във фолио и сложете в хладилник за 2 часа.

След това разточете тестото на кора с дебелина около 6-7 милиметра. От нея изрежете желани фигурки с помощта на формички.

Наредете ги в намазнена тава, поръсете леко с кристална захар и сложете коледните бисквити да се пекат в предварително загрята фурна на 180 °C до лек кафеникав загар – 10 мин или повече.

По желание слепете със сладко една с друга някои от коледните сладки.

Декорирайте готовите коледни бисквити по желание!

Източник: https://recepti.gotvach.bg

