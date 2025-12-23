Коледни растения, които са токсични за домашните любимци

Има много дървета и саксийни растения, които може да изглеждат безобидни за домашните любимци – за съжаление, някои са точно обратното. Със сигурност е важно да знаете за често срещаните растения, които трябва да избягвате в градината си, ако имате домашни любимци , но не пренебрегвайте потенциалните опасности от стайните растения. Преди да украсите коридорите с любимата си сезонна зеленина или цветя, разгледайте следния списък с често срещани празнични растения, които могат да бъдат токсични за любимите ви домашни любимци (и не забравяйте да го „проверите два пъти“ за празниците).

Когато любопитна котка или отегчено куче реши да разгледа на пръв поглед безобидно растение, те може да захапят части от листата, стъблата или плодовете и случайно да го погълнат. Колкото по-голямо количество погълнат, толкова по-сериозни са последиците за здравето. Някои от естетическите ползи от обикновените празнични растения просто не си струват риска, когато имате космати бебета, които тичат наоколо. Ако вече имате някои от тези празнични растения, уверете се, че са държани далеч от любопитни животни. Също така ще искате да внимавате, когато подарявате тези растения на някой от вашите близки, които имат домашни любимци.

Амарилисът е особено токсичен за котките.

Съществуват множество видове растителни сортове амарилис (Amaryllis belladonna), като много от тези красиви цветя, подобни на лилии, се засаждат в открити градини. Около празниците обаче е най-вероятно да попаднете на хибридни сортове стайни растения, принадлежащи към рода Hippeastrum. Преди да оставите саксийното си растение амарилис без надзор, уверете се, че то не е достъпно за никакви котки във вашия дом. Растението отделя алкалоид, наречен ликорин, който е токсичен за кучета и коне, но още повече за котки. Засегнатите домашни любимци могат да изпитат тремор, слюноотделяне, диария и загуба на апетит.

Живите коледни елхи могат да разболеят домашните ви любимци

Коледните елхи обикновено не са много смъртоносни за домашните любимци, но могат да причинят някои сериозни здравословни проблеми. Ако решите да си донесете жива версия в дома си, ще искате внимателно да наблюдавате домашните си любимци и да се уверите, че са в безопасност около вашата коледна елха . Любопитните котки и кучета, които биха могли да дъвчат клоните, могат да се разболеят след поглъщане на игличките и сока. Големи количества могат да причинят стомашно-чревно разстройство и дори запушване в по-тежки случаи. Добавките, използвани във водата за елхи, съдържат химикали, които могат да разболеят котката ви леко до сериозно, така че се уверете, че не могат да пият от основата на елхата.

Празничният кактус може да причини странични ефекти при домашни любимци

Наричан още „кактус на Деня на благодарността“ или „фалшив коледен кактус“, празничният кактус (Schlumbergera truncata) е растение, което цъфти около началото на зимата. Най-вероятно ще ги видите във висящи кошници или декоративни контейнери, а също така са популярни и като подаръци. Въпреки че празничният кактус технически е нетоксичен, влакнестите му стъбла все пак могат да причинят симптоми при домашни любимци, които го погълнат. Котките и кучетата могат да изпитат депресия, загуба на апетит и стомашно-чревни проблеми.

Коледните звезди могат да причинят стомашно-чревни разстройства при домашните любимци

Коледните звезди (Euphorbia pulcherrima) са често срещани около празничния сезон. Именно тяхното повсеместно разпространение е довело до някои погрешни схващания относно нивото им на токсичност. Въпреки че коледните звезди не са отровни (и със сигурност не са смъртоносни за домашните любимци), те все пак могат да причинят различни странични ефекти при поглъщане. Ако вашето куче или котка изяде някоя част от вашата коледна звезда, те може да изпитат временно стомашно-чревно разстройство поради сока на растението, което може да раздразни и човешкия стомах. Поради това коледните звезди не трябва да се оставят на кухненските плотове, в случай че сокът попадне във вашата или на храната на вашите домашни любимци. actualno.com