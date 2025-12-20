Коледно парти за децата на ДЮШ „Беласица“, треньорите и родителите

В навечерието на Коледа децата от Детско-юношеската школа на ОФК „Беласица“, заедно със своите треньори и родители, се събраха на празнично коледно парти. Събитието премина в много усмивки, настроение и истински коледен дух.

Празникът беше уважен от кмета на община Петрич Димитър Бръчков, заместник кмета Борислав Коларов и Богдан Драгулев, които поздравиха младите футболисти и техните семейства. Сред гостите бе и бившият национал и голмайстор Илиян Мицански, който в момента е част от първия отбор и Детско-юношеската школа на клуба.

За доброто настроение по време на партито се погрижи DJ Краси Калапсъзов – родител на дете от школата, на когото организаторите изказаха специални благодарности за празничната атмосфера.

Координаторът на ДЮШ „Беласица“ Ивайло Стоянов бе подготвил коледна томбола с множество награди за децата. Всяко дете получи и персонална грамота за цялостното си представяне през годината – заслужено признание за труда, постоянството и любовта към футбола.

Кметът на община Петрич Димитър Бръчков също бе отличен с почетна грамота от ръководството на школата в знак на благодарност за подкрепата и съдействието през годините.

Специални награди и подаръци за децата бяха осигурени от Спас Делев (ПФК „Локомотив“ София), Боби Рупанов (ПФК „Левски“), ПФК ЦСКА, ПФК „Лудогорец“, Илиян Мицански, фирмата, изработваща календарите на школата, както и от ОФК „Беласица“, с любезното съдействие на кмета и ръководството на клуба.

Над 170 деца от всички възрастови групи, повече от 130 родители и треньорите на ДЮШ „Беласица“ бяха част от това топло коледно събиране . Радващо е, че се възражда една красива традиция – по Коледа цялото червено-бяло семейство да бъде заедно, да се възпитават сплотеност , уважение и принадлежност, и да се напомня, че освен футболисти, децата са преди всичко част от една общност и едно голямо сърце , наречено „Беласица“.