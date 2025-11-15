Коледно предложение на кмета М. Байкушев: Три детски градини остават отворени по празниците

Три детски градини да останат отворени по време на коледната ваканция предлага кметът на община Благоевград Методи Байкушев. Комисията по образование ще обсъди идващата седмица идеята му, преди тя да се внесе за окончателно решение в местния парламент в края на ноември. Градоначалникът мотивира искането си с ниската посещаемост в детските градини по време на коледната ваканция за учениците, която всяка година се определя със заповед на образователния министър. Практиката, прилагана от години от директорите на детските градини в общината, е да сформират сборни групи по празниците с цел оптимален разход на финансов ресурс. Въпреки изискването към родителите предварително да информират дали децата им ще посещават градина в дните около празниците, практиката сочи, че то не се спазва от болшинството.

Справка за посещаемостта в детските градини по време на миналата коледна ваканция сочи, че от заявено присъствие на около 300 деца реално на градина са били наполовина и по-малко, като най- фрапиращ е дисбалансът на 31 декември, когато от очаквани 265 хлапета на градина са били отведени едва 28. В 6 детски градини не е имало нито едно дете, въпреки това дежурни учители са били на работа, помещенията са били отоплени, а храната – заявена. Само Детска градина 11 – „Здравец“, в ромската махала не е работила по време на коледните празници след предварително проучване, разпоредено от директора Емилия Цекова за намеренията на родителите.

Въпреки сформираните сборни групи през 4-те работни дни около Коледа и Нова година парното в много от сградите на детските заведения е работило на пълни обороти поради невъзможност да се ограничи само за отделни помещения, отбелязва в предложението си кметът Методи Байкушев. За по-голяма ефективност и оптимално ползване на ресурсите той предлага тази година в общината през коледната ваканция да останат отворени 3 детски градини: в жк „Еленово“ – Втора градина „Св. Богородица“, в кв. „Струмско” – Детска градина „Първи юни“, и Четвърта детска градина „Роса“ на ул. „М. Кърничева“ 39, която да събере хлапетата от Джамията до кв. „Грамада“ в града.

Ако местният парламент ще приеме идеята му, до 30 ноември родителите ще бъдат задължени да подадат заявление дали ще водят децата си в една от трите градини в периода от 24.12.2025г. до 4.01.2026 г.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА