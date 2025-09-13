Колежът по туризъм в Благоевград посрещна част от украинските си студенти въпреки продължаващата война

Колежът по туризъм в Благоевград откри новата учебна година и посрещна част от украинските си студенти, които пристигнаха в България въпреки продължаващата война с Русия. Гостите от Лвов предвожда Роксолана Рацин, преподавател в катедра „Бизнес администрация“ в благоевградския ВУЗ. Те ще изкарат 10-дневен лекционен курс именно по специалност „Бизнес администрация“ във висшето учебно заведение на областния център на Пиринска Македония.

Проф. В. Жечев заедно с Р. Рацин (вдясно) и част от гостите

Украинските студенти преди една от лекциите в Колежа по туризъм



Чуждестранната делегация прие президентът на Колежа по туризъм проф. д-р Васил Жечев. Подопечната му образователна структура поддържа контакти с Украйна повече от 15 години посредством обучението по специалностите „Бизнес администрация“ и „Туризъм“.

ИВАН ДЕЛЧЕВ





