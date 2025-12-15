Колективен иск до ЕРМ „Запад“ заради прекъсванията на тока в Разложко внесоха народният представител Ив. Герчев и кметовете на потърпевшите села

Изпълнили сме всички разпореждания на Министерството на енергетиката, в инвестиционната ни програма за 2026 г. е заложено закупуване на нови прекъсвачи и разделяне на електрозахранването на две независими групи, което ще даде устойчиво решение на проблема, заявиха от енергодружеството

Народният представител Иван Герчев заедно с кметовете на Бачево – Росица Чатлабашева, на Годлево – Славиния Катранджиева, на Долно Драглище – Цветан Рабаджиев, на Горно Драглище – Георги Пандев, и на Добърско – Янис Будин, внесоха колективен иск до ЕРМ „Запад“, до Министерство на енергетиката и до Комисията за енергийно и водно регулиране за спешни инвестиции в електропреносната мрежа поради отново зачестилите прекъсвания на тока.

Изтекъл е срокът, поставен от Министерството на енергетиката, за преодоляване на кризата с електрозахранването в селата Бачево, Годлево, Добърско, Горно и Долно Драглище след официалния въпрос, който зададе Иван Герчев към министъра на енергетиката в Народното събрание.

8 ноември 2025 г. беше крайният срок, определен от министерството пред ЕРМ „Запад“ за предприемане на всички необходими действия за решаване на проблема с честите прекъсвания на електрозахранването в населените места от община Разлог.

От своя страна, ръководството на ЕРМ „Запад“ е уверило народния представител, че дружеството е изпълнило всички предписания и разпореждания на Министерството на енергетиката. Извършени са просеки по електроповодите, които захранват селата, с цел намаляване на аварийността.

Освен това ЕРМ „Запад“ са заявили, че в инвестиционната им програма за 2026 година е заложено закупуване на нови прекъсвачи и разделяне на електрозахранването на две независими групи, което ще даде устойчиво решение на проблема:

– Бачево, Годлево и Катарино;

– Долно Драглище, Горно Драглище и Добърско.

Според специалистите именно тази инвестиция е ключът към окончателното решаване на проблема с електроснабдяването в региона.

ИВАН ИВАНОВ