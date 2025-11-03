Колективът на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” в с. Микрево, близки и приятели на стилно тържество изпратиха в заслужен отдих директорката Лиляна Велкова  

Дългогодишният директор на ОУ „Св. Паисий Хилендарски в с. Микрево, община Струмяни, Лиляна Велкова отпразнува на мило тържество с персонала на училището и с близки и приятели излизането си в пенсия. Тя посрещна гостите си на входа на ресторанта в с. Микрево, които бяха настанявани от съпруга й Йордан Велков.

„Голямо благодаря за уважението и за това, че създадохме още един незабравим спомен заедно! Оставям оттук нататък вие да пишете историята на нашето училище достойно и всеотдайно! Нека обществото знае и помни, че все още има достатъчно мотивирани и добри учители, будители като вас. С много от колегите работихме над 30 години с хъс и дух, раздавахме се на сто процента, защото учителството изисква това” – с тези думи Л. Велкова откри празничната вечер.

Последва приветствие от приятелите й, една от които Наташа Аврамовска от гр. Берово, РСеверна Македония. Приятелството на Л. Велкова с Наташа датира от 12 години. В емоционално си слово тя заяви: „С професионализъм и истинска любов към децата и образованието Лили оставя траен отпечатък не само в историята на училището, но и в сърцата на всички, които са имали честта да работят и да учат под нейното ръководство. С дълбока признателност поздравявам един достоен ръководител, но и приятел”, каза Н. Аврамовска.

Лили поведе първото хоро Наздравица с гостите и приятели от Берово, Северна Македония , както и с младите преподаватели от училището /сн. 5/ сн.5 Снимка за спомен с колегите

На тържеството пристигнаха приятели на Лиляна Велкова от ОУ „Дядо Ильо Малешевски“ в Берово, с което училището в с. Микрево е партньор от дълги години, целият обществен съвет към училището, зам. кметът на Струмяни Фиданка Котева, бивши и настоящи колеги.

И като на празник, всички се веселиха на макс по време на тържествената вечеря. Лили поведе и първото хоро, което бе специален поздрав от целия педагогически персонал. За доброто настроение се погрижи оркестър на живо със солист учителя по музика в училището в Микрево Котев.

Веселието продължи до малките часове, а към тържеството се присъедини и синът на Л. Велкова – отец Иван, със съпругата си и двете им дъщери.

ЛИДИЯ МАНЕВА