Независимо дали ни се струва, че косата ни расте бързо, или пък че ѝ отнема твърде много време, за да порасне на дължина, вероятно го отдаваме на ДНК-то си. И въпреки че генетиката действително е от значение, има и други фактори, които влияят на растежа ѝ. Ето кои са те, колко бързо расте косата ни всъщност и наистина ли можем да я накараме да стане по-дълга за по-кратко време.

Колко бързо расте косата ни всъщност

Обикновено косата расте с малко повече от сантиметър на месец. Но това темпо може да варира, като при някои хора растежът достига до два сантиметра за същия период от време. Рядко обаче расте повече от това в рамките на един месец по естествен начин.

Кои фактори влияят на растежа на косата

Възраст

Косата ни расте най-бързо между 15 и 30-годишна възраст. След това растежът ѝ постепенно се забавя, тъй като с напредването на възрастта космените фоликули се свиват, а космите стават по-тънки. Фазата на растеж на косата става по-къса, а косопадът може да се засили. Освен това стареенето намалява също кръвообращението на скалпа и производството на себум, което съответно прави косата по-крехка и по-склонна към накъсване. С напредване на възрастта стволовите клетки, които играят ключова роля в подпомагането на космените фоликули да регенерират нови клетки, стават по-малко активни. А това води до прогресивно изтъняване на здравите кичури коса с течение на времето.

Хранене

Косата се нуждае от правилните хранителни вещества, за да расте здрава. Това прави балансираната диета от съществено значение. Клетките на космените фоликули непрекъснато се делят, за да създадат нова коса. Този процес протича с бързи темпове и изисква вещества и витамини като витамин D, B12 и B7, минерали като цинк, както и протеини. Недостигът на хранителни вещества, от друга страна, може да наруши функцията на фоликулите и да доведе до засилен косопад. Хора с нарушена абсорбция на желязо също могат да забележат повече загуба на коса, тъй като то е от съществено значение за развитието на фоликулите. Ниацинът е също толкова важен, както и набавянето на достатъчно витамин D.

Сън

Тялото ни, включително дори и косата, се възстановява и регенерира, докато спим. Липсата на достатъчно часове или некачествен сън може да повлияят на хормоналния баланс, да увеличат хормоните на стреса (като кортизол) и да намалят притока на кръв към скалпа. А всичко това се отразява негативно на растежа на косата, като може да доведе до засилен косопад, по-бавен растеж, по-слаба и по-крехка коса.

Състояние на скалпа

Здравият скалп е от съществено значение за оптималния растеж на косата, тъй като той е в основата на правилното функциониране на фоликулите. Състояния като себореен дерматит, псориазис, екзема, пърхот или автоимунни заболявания като лупус например, могат да причинят възпаление, което нарушава активността на фоликулите и води до косопад. Излишното количество себум, натрупването на продукти в косата или лошото кръвообращение могат да запушат фоликулите и да попречат на растежа. Затова когато имаме чист скалп, лишен от раздразнения, създаваме идеалната среда за растежа на силна и здрава коса.

Грижа за косата

Външни фактори също могат да повлияят на здравето на скалпа и косата. Когато прекаляваме с използването на уреди като маши и преси, третирането с бои и твърде стегнатото връзване, косата ни може да стане по-податлива на накъсване и косопад. Използването на термозащита, балсам за коса, както и нежното ѝ разресване и разплитане, могат да помогнат да я предпазим. Не на последно място е редовното подстригване, което е препоръчително да бъде поне на всеки три месеца за минимизиране на цъфтящите краища и предотвратяване на накъсването.

Стрес

Стресът може да предизвика косопад, тъй като се свързва с нарушения в нормалния цикъл на растеж на косата. Повишените нива на хормона на стреса кортизол скъсяват фазата на растеж и забавят възстановяването на фоликулите. Освен това стресът също така увеличава възпалението и може да влоши автоимунни състояния като алопеция ареата и да намали кръвообращението и снабдяването на скалпа с необходими вещества.

Околната среда

Фактори от околната среда, като например слънцето, замърсяването на въздуха, твърдата вода, хлорът, тежките метали, прахът и химикалите могат да повлияят както на здравето на скалпа, така и на състоянието на косата. Прекомерното излагане на слънце например може да изсуши косата и да причини накъсване. Космените фоликули се нуждаят от достатъчно кислород и кръвоснабдяване, за да са здрави.

Хормони

Хормоните също играят важна роля в растежа на косата. Промени в нивата им, включително по време на бременност и на следродилния период, перименопаузата или менопаузата, могат да повлияят на скоростта на растежа на косата. Така например спадът на нивата на естроген може да предизвика повишен косопад. Дисбалансът на тиреоидните хормони или кортизола пък може да наруши цикъла на растеж на косата, да доведе до суха, чуплива коса или преждевременната ѝ загуба, пише InStyle.

Можем ли да забързаме растежа на косата

Въпреки че не няма как да променим естественото темпо, с което расте косата ни, можем да създадем възможно най-благоприятните условия за да расте оптимално бързо. За целта е необходимо да поддържаме скалпа си здрав, да се храним пълноценно, да се стремим да минимизираме стреса, да спим качествено и да полагаме необходимите ежедневни грижи за косата ни. Добре е да имаме предвид, че няма продукт, който действа вълшебно в бързото ускоряване на растежа на косата ни. Някои медикаменти, добавки и терапии обаче могат да бъдат от полза. Такива са например миноксидил, финастерид, дутастерид, спиронолактон, дори и добавките с винамини. Не бива да заравяме обаче, че преди да прибегнем към каквито и да било средства за ускоряване на растежа на косата, е добре да се консултираме с лекар.