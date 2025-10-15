Колко приятели може да побере мозъкът ни? Учените са посочили конкретно число

В свят, в който можем да сме „свързани“ с хиляди хора онлайн, учените напомнят, че мозъкът ни има лимит за това колко реални приятелства може да поддържа. Колкото и да се разширява списъкът ни с контакти във Facebook или Instagram, човешкият капацитет за смислени връзки остава изненадващо ограничен.

Теорията на Дънбар: магическото число 150

Професорът от Оксфордския университет д-р Робин Дънбар е човекът, който през 90-те години формулира така нареченото „число на Дънбар“ – идеята, че човек може да поддържа стабилна социална мрежа от не повече от 150 души, пише Independent, цитирано от glasnews.bg.

Според него връзките над този праг стават едностранни и губят емоционална взаимност. Дънбар дори разделя този кръг на слоеве:

5 души – най-близки приятели и членове на семейството;

10 души – хора, които виждаме поне веднъж месечно;

50 души – тези, които бихме поканили на рожден ден;

150 души – общият максимум на смислените ни социални връзки, или както самият той казва: „тези, които бихте поканили на сватбата си“.



Спорът: има ли граница изобщо?

Не всички учени обаче са съгласни. Шведски изследователи оспорват теорията на Дънбар, като твърдят, че не съществува универсална числена граница на социалните връзки. Те посочват, че сравнението между хора и примати – основата на изчисленията на Дънбар – игнорира ключови разлики.

Докато шимпанзетата се борят за територия и храна, хората живеят в общества, където езикът, културата и технологиите променят изцяло начина, по който общуваме.

Социалните мрежи не променят биологията

Дънбар обаче отстоява теорията си вече три десетилетия. Според него социалните мрежи не увеличават броя на истинските приятели – просто улесняват поддържането на контакт с тях.

„Ако погледнете честотата на публикациите в социалните медии, телефонните обаждания, срещите лице в лице или текстовите съобщения – виждате едни и същи слоеве. Само каналът е различен,“ коментира ученият пред Independent.



Един истински приятел може да бъде достатъчен

Здравните експерти обаче подчертават, че не количеството, а качеството на връзките е решаващо за психическото и физическото здраве.

Главният хирург на САЩ д-р Вивек Мърти, по време на администрацията на Джо Байдън, предупреди, че самотата и социалната изолация увеличават риска от преждевременна смърт с над 25%. Дори един истински приятел или стабилна връзка могат да окажат по-силно въздействие върху здравето, отколкото десетки „познати“ онлайн.

Може да имаме стотици „приятели“ в социалните мрежи, но мозъкът ни е програмиран да съхранява само шепа от тях като истински близки. В света на лайковете и последователите най-ценната валута остава човешката близост – измерена не в брой, а в искреност.