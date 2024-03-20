Колумбия открива консултство у нас

То ще бъде ръководено от почетно консулско длъжностно лице

Министерският съвет прие решение за даване на съгласие за откриване на консулство на Република Колумбия в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ територията на Република България, и за даване на съгласие г-н Теодор Христов Тотев – български гражданин, да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Република Колумбия в Република България.

България отдава важно значение на двустранните отношения с Колумбия и разглежда възможностите за тяхното бъдещо развитие във всички области от взаимен интерес в подчертано благоприятна светлина. Откриването на консулство, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, на Република Колумбия в България, създава допълнителни предпоставки за постигане на положителни резултати в стремежа към задълбочаване на двустранните отношения с колумбийската страна.

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