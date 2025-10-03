Кометата, която се носи към нас, е по-голяма от очакваното – и може да е извънземна технология

Учените са открили, че 3I/ATLAS – междузвезден обект с размерите на Манхатън, който потенциално притежава извънземна технология – е много по-голям, отколкото се смяташе досега, според нов доклад, пише The Post.

Открита за първи път от НАСА на 1 юли, космическата аномалия е под наблюдението на астрофизика от Харвард Ави Лоеб и неговия екип, докато преминава през Слънчевата система.

Обектът, за който се смята, че е комета, има междузвезден произход, което го прави третият открит обект извън Слънчевата система след Оумуамуа, открит през 2017 г., и 2I/Борисов през 2019 г.

Сега екипът е събрал „значителна“ нова информация за междузвездния посетител, а именно, че „масата на 3I/ATLAS трябва да е по-голяма от 33 милиарда тона“, според публикация в блога на Льоб.

Те стигнаха до това число, като изчислиха траекторията на обекта, за да установят, че „гравитационното ускорение“ на ATLAS е „по-малко от 14 метра фута на ден, на квадрат“, съобщава Futurism.

След това това беше сравнено с количеството маса, което се отделя чрез газове и прахови частици, за да се определи размерът.

Льоб и екипът му също така установиха, че диаметърът на ядрото му с твърда плътност трябва да е по-голям от 3,1 мили – горната граница на настоящите прогнози, базирани на наблюдения от космическия телескоп Хъбъл.

Това го прави по-голям от „три до пет порядъка“ и по-масивен от предшествениците си, „Оумуамуа“ и 2I/Борисов.

Льоб е особено очарован от рядкостта на ATLAS, която е подобна на игла в междугалактическа купа сено. „Като се има предвид ограниченият резервоар от тежки елементи, би трябвало да открием от порядъка на сто хиляди междузвездни обекта в мащаб от 0,1 километра от 1I/’Oumuamua, преди да открием 3I/ATLAS, но преди това открихме само два междузвездни обекта“, възкликна той.

За щастие, въпреки че се изстрелва към базата си, ATLAS не представлява заплаха за Земята. Аномалната му траектория обаче ще го доближи подозрително до Юпитер, Венера и Марс, като обектът ще премине на 1,67 милиона мили от орбитата на Марс около Слънцето през уикенда.

По-противоречиво е, че Льоб и екипът му смятат, че небесният минувач, съставен предимно от въглероден диоксид, потенциално може да бъде извънземна сонда, изпратена да проведе разузнаване на Земята – вероятно с враждебни намерения.

„Въпросната хипотеза е, че 31/ATLAS е технологичен артефакт и освен това притежава активен интелект. Ако случаят е такъв, тогава следват две възможности. Първо, че намеренията му са изцяло доброкачествени, и второ, че са злонамерени“, пишат д-р Льоб, Адам Дроул и Адам Хибърд в статия, публикувана на 17 юли.

Те смятаха, че това може да е космически кораб, въз основа на няколко доказателства, а именно неговото негравитационно ускорение и необичайното му приближаване до Венера, Марс и Юпитер, които според статията биха могли да бъдат „ключови планети-мишени“.

„Ниският ретрограден наклон“ на 31/ATLAS – въртенето в обратна посока на другите тела в слънчевата система – очевидно би му позволил „да достигне до нашата планета относително безнаказано“.

Льоб допълнително предполага, че наклонът и траекторията биха позволили на интелигентния живот на обекта да събира „астрометрични измервания, за да определя орбитите и масите на планетите от Слънчевата система, което ще му позволи да подготви оптимална стратегия за приближаване към Слънчевата система“.

Източник: New York Post, vesti.bg