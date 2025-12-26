Комикът Ръсел Бранд отново е обвинен за случаи на сексуално насилие

Комикът и актьор Ръсел Бранд е бил обвинен по две дела за изнасилване и сексуално насилие, съобщи CNN.

Британската прокуратурата потвърди обвиненията, отнасящи се за две жени. Новината идва след петте други обвинения от април, свързани с четири други жертви: две за изнасилване, едно за непристойно нападение и две за сексуално насилие, извършени преди повече от две десетилетия.

50-годишният Бранд ще се яви в съда на Уестминстър на 20 януари по повод новите обвинения. Процесът по предишните обвинения е насрочен да започне в Съда на Краун в Саутуорк на 16 юни.

Бранд се яви пред съда през май и пледира „Невинен“ по петте първоначални обвинения. Бившият британски водещ бивш съпруг на американската поп певица Кейти Пери отрече да е извършвал секс без съгласие.

След като първоначалните обвинения станаха публични, Бранд заяви, че е бил „глупав и сексуално зависим“ в по-младите си години, но „никога не съм бил изнасилвач“.

Първоначалното разследване започва през септември 2023 г. след твърдения, излъчени от предаването „Dispatches“ на Channel 4 и от вестник The Sunday Times.