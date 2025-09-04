Топ теми

Комисарят за финансовите услуги Мария Луиш Албукерк идва на посещение у нас

Комисарят за финансовите услуги и съюза на спестяванията и инвестициите Мария Луиш Албукерк ще бъде на посещение в България на 4 и 5 септември. 

В София комисар Албукерк ще проведе срещи с министъра на финансите Теменужка Петкова и с управителя на Българската народна банка Димитър Радев.

В програмата на Мария Луиш Албукерк са предвидени също така и срещи с представители на специализирани органи и институции от финансовия, банковия, застрахователния сектор, и на работодателски, профсъюзни и потребителски организации. Акцент в разговорите ще бъде повишаването на конкурентоспособността в контекста на инициативата за нов съюз на спестяванията и инвестициите.Източник:БГНЕС



