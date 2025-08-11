Комисията за защита от дискриминация се самосезира заради сваленото от самолет дете

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) ще извърши проверка по случая със сваленото от самолет дете. Тя се самосезира по доклад на председателя Елка Божова.

„Предлагам да бъде образувано производство пред Комисията за защита от дискриминация с основание чл. 50, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, като се установи дали са налице предпоставки за установяване на пряка дискриминация (под форма на тормоз) и налице ли е неправомерен отказ от услуга по смисъла на чл. 37 от Закона за защита от дискриминация от страна на пилота по отношение на лице с увреждане, след което да наложи предвидените от закона наказания“, се посочва в доклада.

„Считам, че действията на превозвача и персонално на пилота, отказал да допусне до въздухоплавателното средство дете с увреждане, като не са взети предвид спецификите на инвалидната количка, с която се придвижва, са в пряко нарушение на чл. 37 от Закона за защита от дискриминация във връзка с предоставяне на транспортна услуга по признак „увреждане“, посочва Божова.

Председателят на Комисията припомня, че според изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2006 свалянето на пътници от борда е крайна мярка, която може да се предприеме само след изчерпване на всички разумни алтернативи.

Според Божова е засегнато и правото по чл. 19, буква б) от Конвенцията за правата на хората с увреждания /КПХУ/, която определя правото на хората с увреждания да имат достъп до различни услуги, като същата е ратифицирана, както от Република България, така и от Европейския съюз с всички, произтичащи от това правни последици.

Припомняме, че семейство беше свалено от самолет в петък, заради батерията на инвалидната количка на едното от децата им. От авиокомпанията, извършила полета, съобщиха, че „по съображения за безопасност геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани. Тъй като наземните служители на летище София не успяха да установят дали батерията е изолирана, те не можаха да натоварят количката на самолета“, твърдят от компанията. В позицията ѝ се казва още, че „когато пътниците били уведомени, че наземните служители не могат да натоварят количката, те станали агресивни в самолета”.

Междувременно заради преживявания стрес от случилото още по време на полета, който все пак семейството успя да хване след разгласяването на случая, на майката ѝ прилошава и постъпва в болница. „След като пристигнахме, тя получи главоболие. Имаше много слабо дишане, треска и силна болка в крайниците. От вчера е малко по-добре”, казва Васил Тодоров за съпругата си.

Когато били помолени да слязат от самолета, двамата родители оставили децата си на борда, за да говорят с наземния оператор на летището. Когато се върнали, децата били стресирани. „Обясних им ситуацията и малкият каза, че вината е негова, защото се намира в това състояние”, призна бащата.

Случаят имаше широк обществен отзвук. Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов сезира Комисията за защита от дискриминация. „Министерството на транспорта и съобщенията остава твърдо ангажирано с опазването на правата и достойнството на всички пътници и с премахването на всякакви неоправдани бариери пред мобилността на хората с увреждания“, се казва в позиция на МТС.

Васил, Серие и двете им деца пристигнали преди седмици от Тулуза, Франция, със същата авиокомпания и същата количка.





