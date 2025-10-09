Комисията по транспорт в Сандански НЕ разреши скок на цените на таксиметровите услуги! А. Цанев: И в момента превозвачите возят на максимана тарифа

Комисията по транспорт в Сандански на свое заседание не прие увеличение на таксиметровите услуги в общината. Мотивите на съветника А. Цанев бяха, че и в момента превозвачите возят на максимална тарифа.

„Автогарата е извън града и за пътуващите от Благоевград и София, тъй като автобусите спират на новата автогара и пътниците наемат такси. За всички тях се оскъпява цената на автобусния билет. Не може да позволим да вдигаме тарифите, защото хората си плащат за автобус до Сандански. Това, че влизаме в еврозоната и от началото на годината ще се плаща в евро, не е мотив, за да им увеличим цените. Вдигнахме данъците на хората, таксите, а сега и таксиметровите услуги… Това ще е в повече за хората”, каза А. Цанев, който гласува „против”, така гласуваха и Костадин Миндов и Здравка Пашова.

Комисията гласува в проектодневния ред на ОбС да бъдат включени точките за откриване на процедурата по избор на 40 съдебни заседатели от община Сандански за Окръжен съд – Благоевград, както и за даване на съгласие община Сандански да удължи срока на договора за погасяване на дълг по действащи проекти и отпускане на финансова помощ на пострадало семейство в пожар.

Положително бе гласуването в дневния ред да бъде включена и точката за избор на двама общински съветници, които да са част от комисията за общински фонд в подкрепа на местни инициативи. До това предложение се стигна, след като мандатът на двамата общински съветници в тази комисия – Ивелин Терзийски и Калин Терзийски, изтече, след като бяха касирани изборите за общински съветници.

Членовете на комисията гласуваха „против” да бъдат поставени преместваеми нови обекти до сградата на детска градина „Дора Габе“ и до сградата на Агенция „Социално подпомагане“ на бул. „Свобода”, където е заявено искане да се постави обект върху площ от 25 кв.м.

Положително бе гласуването на ПП „Възраждане“ да бъде предоставен клуб за ползване в сградата на БИТУСС.

Отчетът на председателя на Общинския съвет Георги Батев бе подкрепен единодушно да се гласува на предстоящото редовно заседание на минипарламента.

Съветникът Костадин Миндов пък почерпи за трета рожба колегите си от комисията по транспорт – момченце, което ще носи името на баща си Костадин. Бебето изплакало в АГ отделението на санданската болница в ръцете на д-р Любима Чобанова. Пожеланията на колегите му Антон Цанев, Здравка Пашова и Йордан Тушев бяха за здраве и много радости в семейството. ЛИДИЯ МАНЕВА