Комисия обследва речните корита и дерета на територията на община Кюстендил

Комисия, назначена от кмета инж. Огнян Атанасов, обследва речните корита, дерета и участъци от реки на територията на община Кюстендил и ще предложи мерки за почистването или укрепването им, ако това се налага. Проверяват се участъците в урбанизираната част на населените места, като обходът трябва да приключи до края на месеца.

Вече са проверени участъци от реките и дерета в няколко от селата, каза експертът при управление при кризи към общината Ивайло Чалъков. „Може би до края на октомври месец трябва да се изнесе в голям констативен протокол, за да се дадат препоръките, наставленията и какво трябва да са последващите действия за прочистването на реки, дерета и корита“, каза за БНР Ив. Чалъков.

Същевременно приключва почистването коритото на река Банщица през кв. „Изток”, откъдето бяха изкарани десетки тонове всякакъв боклук, дори животински отпадъци.

За да се намали замърсяването, единият от бреговете откъм квартала ще бъде ограден с мрежа, за да не се изкарват отпадъци с каруци или коли, да не се изсипват боклук и строителни отпадъци в реката.