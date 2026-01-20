Комитите отпратиха две кандидат-попълнения, нигерийски таран влезе в пълнещия се лазарет

Привличането на нигериеца Даниел Кикиово от „Вихрен“ на стадион „Цар Самуил“ реши автоматично съдбата на две от кандидатпопълненията в състава на „Беласица“. Веднага бе освободен каращият проби Мирослав Колев, който също се бореше за място в центъра на бяло-червения ариергард. В тази ситуация 21-годишният столичанин, който дойде от „Спортист“ (Своге), се оказа излишен и трябваше да си стегне багажа. Последва го и младият Константино Гьоргиевски, чието оставане и без това бе малко вероятно предвид липсата на паспорт от Европейския съюз. 19-годишният халф със северномакедонски корен е с новозеландско гражданство, след като е роден в тамошния мегаполис Окланд.

Пробите на М. Колев /в средата/ в „Беласица“ приключиха без успех

Липсата на паспорт от ЕС изяде главата на младока К. Гьоргиевски /вляво/, въпреки нелошия му футболен потенциал

Травмата на Д. Яръмов /вляво/ разтревожи наставника Ж. Желев /вдясно/

Ж. Рошков /вляво/ не успя да дебютира повторно за „Банско“



Младокът се надяваше да заеме втората допустима квота на футболист, извън ЕС в състава на комитите, но тя практически отиде при Кикиово, присъединил се към сънародника си Питър Ахису. Всъщност нигерийският таран бе един от малцината, които не взеха участие в съботния спаринг с „Банско“.

Ахису се оплака от проблеми в адукторите и се присъедини към контузените си колеги Петър Караангелов, Атанас Карачоров, Валентин Костов и Кирил Георгиев, които също изгледаха отстрани победата на своите срещу козлите. През втората част на проверката, при единоборство със съперник, контузия получи младият защитник Димитър Яръмов, за когото вчера наставникът Живко Желев изрази надежда, че няма да отсъства дълго време. Отсреща подобна съдба имаше капитанът на банскалии Костадин Слаев, който се контузи още в 5-та мин. Поради леки травми и опасността от усложнението им в студеното време, в Петрич изобщо не пристигнаха опитният Румен Сандев, възвръщенецът от „Севлиево“ Жоро Рошков, десният бек Марио Димитров и централният защитник Йордан Лечов. Следващата проверка на комитите е в събота с готвещия се в крайния Югозапад дубъл на ЦСКА, докато козлите ще премерят сили със „Септември“ (Симитли) утре.

СТАНЧО СТАНЧЕВ