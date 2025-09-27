Комитите потеглиха за морето в минорно настроение и понижено самочувствие

В минорно настроение и с понижено самочувствие заради каскадата от лоши резултати тази есен футболистите на аутсайдера „Беласица“ вчера се отправиха за поредното си гостуване, този път на новака „Черноморец“. Комитите обядваха край Пловдив, след което се базираха в Поморие. Последното занимание преди визитата на акулите в Несебър бе проведено на терена в Каблешково. От състава изпадат контузените Васил Божинов и Димитър Яръмов, който запълваше квотата U21. В автобуса поне се качи левият бек Аспарух Шамкалов, след като травмата от мача с „Пирин“ не се оказа тежка. Хората на Живко Желев стартираха кошмарно това първенство и останаха единственият отбор у нас в двете професионални лиги, който все още няма победа. Резонно „Бела“ е с най-слабата атака и с най-пропускливата защита в групата, а въпреки треньорската смяна наченки на промяна към добро все още не се забелязват. До този момент комити и акули се засякоха във втория ешелон само през сезон 2023/24 г., като в Симитли бургазлии измъкнаха 1:1, но в началото на треньорския мандат на Светлан Кондев петричани биха с 3:1 край морето с головете на Мартин Русков, Аксел Таонса и Атанас Димитров. В по-отдалечен времеви план двата тима са изиграли цели 20 мача в елита между 1980 и 2008 г. Статистиката от тогава е в полза на днешните домакини: 10 победи, 3 хикса и 7 загуби. През този почти 30-годишен период петричани са се добрали само до две равенства в Бургас и 8 пъти са си тръгвали капо.

В. Божинов все още не е играл за „Бела“ при Ж. Желев

Травмата на Д. Яръмов /сн. 2/ отваря шанс пред А. Попов /вляво сн. 3/ за попадане сред стартовите 11 край морето

Предвид досегашното представяне през кампанията черноморци се броят за фаворити. Тимът на Ангел Стойков е бетониран в средата на таблицата и е прилично балансиран след сериозната лятна селекция. Попълнения със солидни визитки като Георги Стайков, Димитър Костадинов, Калоян Кръстев и Христо Митев придават самочувствие на младите си колеги след едногодишния оздравителен престой при аматьорите. Последният няма да играе срещу бяло-червените, защото е наказан за червения картон, получен при визитата в Русе предишния кръг, но пък опитният краен защитник едва ли ще липсва кой знае колко, тъй като преди броени дни преди това беше привлечен Михаил Цонев от ЦСКА 1948, чието амплоа е точно в тази зона. На трибуните е въдворен и португалският бранител Жозе Мигел Дараме, излежаващ санкция за пети жълт картон.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





