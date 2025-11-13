Комплекс с 26 къщи, ресторант, кафене и магазини планира в с. Баня собственик на верига супермаркети и сладкарници

Жилищен комплекс от 13 едноетажни и 13 двуетажни къщи вдига в местността Рудината, на 540 метра от разложкото с. Баня, шуменският бизнесмен Юрий Трънчев. До къщите, които ще се отопляват на климатици с фреон, ще има обслужваща сграда с търговски обекти, кафене, ресторант, офис, център за плащане на сметки, глоби към КАТ, погасяване на кредити и др., ще има и открити паркоместа – от 2 до 4 за всяка от тях. В комплекса ще бъдат изградени вътрешни улици и паркови алеи.

Фирмата на бизнесмена „Трънчев“ ЕООД вече е в напреднала фаза на кореспонденция с институциите на МОСВ на територията на Благоевград.

Явно заради многото си ангажименти като собственик на верига български супермаркети, на транжорна, база за изкупуване на плодове и зеленчуци, верига кафе-сладкарници и др. Трънчев е наел столична фирма за проектиране и надзор в строителството, за да му движи документите.

Мащабното строителство е планирано върху терен от 22,2 дка, който е преотреден за жилищен комплекс през 2007 г. От същата година е и одобреният от кмета на Разлог ПУП-ПЗ. Решението за промяна статута на земята, която е била земеделска, обаче е загубило правното си действие и тепърва предстои ново преотреждане, след което може да се получи строителното разрешение.

Достъпът до имота, който е собственост на инвеститора, на този етап е от полски пътища, които граничат с него. В местността вече има няколко изградени хотела, а продажните цени на земята в нея са сред най-високите в района – например в момента тук има обявен за продажба парцел от 8 дка, който се предлага доста изгодно за 210 000 евро, защото средните цени за парцел от 1 дка в с. Баня са около 100 000 евро.

ВАНЯ СИМЕОНОВА