КОМПРОМИСЕН ВАРИАНТ! Вместо исканите 2.50 лв. таксиметровите шофьори в Сандански получиха 1.40 лв. дневна и нощна тарифа

На проведеното днес извънредно заседание на ОбС – Сандански съветниците решиха от началото на следващата 2026 г. таксиметровите шофьори в курортния град да возят на цена от 1.40 лв. за дневна и нощна тарифа. Досега дневната им тарифа бе 1.00 лв., а нощната – 1.60 лв. Искането на таксиметровите превозвачи бе за 1.70 лв. дневна и 2.50 лв. нощна, тъй като тарифите за таксиметровия превоз не са актуализирани от 2022 г.

Мотива за исканото увеличение на първо място те обосноваха с инфлацията, която по думите на Емил Стоянов, говорител на таксиметровите превозвачи, не е тази, обявена от Министерството на финансите. На второ място са нарастващите разходи, които поставят бизнеса им на ръба на оцеляването, и влизането ни в еврозоната и преминаване към еврото.

„Ние в момента сме с вързани ръце. Цената се определя от минимален и максимален праг. Ако не го променим, ние не можем да работим”, каза Стоянов.

„Имаше гаранция от държавата, че цените няма да се увеличават, но това става драстично. Лекарствата и хранителните продукти поскъпват тройно. Застраховката на таксиметров автомобил е двойна, техническият преглед скочи на 90 лева. Ако на обикновения автомобил застраховката е 250 лв., за нас е 500 лева. Ако за обикновения автомобил прегледът е веднъж годишно, на таксиметровия се прави два пъти в годината. При каското цената също е двойна. Ние обслужваме колите по четири-пет пъти в годината“, посочи Е. Стоянов.

Съветникът Николай Шаламандов предложи нощната и дневната тарифа да са в размер на 1.40 лв. „Няма да дъвчим едно и също нещо няколко месеца. Да гласуваме и да освободим хората да си вършат работата”, каза Шаламандов.

Таксиметровите превозвачи присъстваха на заседанието но Общинския съвет Емил Стоянов

След него Костадин Миндов посочи, че не е съгласен да има завишаване. „Това е изключително висока цена. Да, има нужда от увеличение, но да не се заблуждават хората, това е неразумно предложение, което, ако се приеме, ще е през следващите пет години. Не е правилно да се дават такива доводи”, каза К. Миндов.

Съветникът Димитрина Хаджиева-Недина сподели, че е направила справка каква е тарифата в съседните общини Петрич и Благоевград. „В община Петрич тарифата е 0.99 лв., в Благоевград дневната е 1.19 лв., нощната – 1.44 лв., и в двете общини тарифите са по-ниски от сега действащите в община Сандански. С какво вашето ниво на обслужване е по-различно от колегите ви в Благоевград и Петрич? Да, Сандански е туристическа дестинация, но това не е основание за вдигане на цените”, заяви Д. Хаджиева.

„Те не работят с касови апарати, всички наши автомобили са с касови апарати и са свързани с НАП”, опонира Стоянов.

Съветникът Живко Иванов сподели, че всеки от колегите и от таксиметровите превозвачи е прав за себе си. „Д. Хаджиева посочи на каква тарифа возят в община Петрич. В съседната община местните такси и услуги са по-високи от тези в община Сандански. Колеги, в София тарифата е 1.60 лв. Но там бе направен анализ от таксиметровите превозвачи, а на нас не ни е представен такъв. Аз пътувам по целия свят. Никъде няма местостоянки на такситата. Те се извикват и пристигат на определено място. Тук вие ползвате безплатно местостоянки и искате 60 процента увеличение с мотив увеличение на минималната заплата и увеличената инфлация. Държавата казва едно за инфлацията, вие обявявате съвсем различно”, каза Ж. Иванов.

Председателят Георги Батев подложи на гласуване точката за нощна и дневна тарифа на цена 1.40 лв. „За“ гласуваха 18 съветници, 1 от тях се въздържа, останалите не участваха в гласуването.

ЛИДИЯ МАНЕВА