Кондиционен спец от Сандански се събира с екс наставника на ЦСКА Ел Маестро в Саудитска Арабия

29-годишният кондиционен спец от Сандански Илиян Митрев продължава кариерата си в чужбина като част от треньорския щаб на „Ал Наджма“ в Саудитска Арабия. Наставник на отбора преди няколко дни стана бившият треньор на ЦСКА Нестор Ел Маестро. Пред Митрев имаше опция да отиде в отбор от Прибалтика, но той избра Близкия изток заради синхрона със старшията от съвместната им работа в Борисовата градина. Сърбинът с английски паспорт, чието истинско име е Никола Евтич, пое закъсалия саудитски тим от португалеца Марио Силва след 20 мача без победа и със само пет равенства. Дебютът на тандема Ел Маестро-Митрев ще бъде днес в домакинския мач срещу предпоследния „Ал Оход“, който има аванс от 5 т. пред „Ал Наджма“.

Четири месеца и половина след раздялата с ЦСКА Ил. Митрев /клекналият вдясно на сн. 1/ се събира в Близкия изток с Ел Маестро /сн. 2/



Ил. Митрев е юноша на „Вихрен“ с кратък престой и в академията на „Славия“. През 2013 г. печели стипендия за футболния колеж „Брукхаус“ в Англия. През лятото на 2014 г. е привлечен в мъжката формация на родния си клуб. През август 2016 г. преминава в „Литекс“ /Ловеч/, където остава 4 месеца. През юли 2017 г. се завръща във „Вихрен“, а година по-късно се присъединява към „Пирин“ /Благоевград/, където през ноември 2019 г. прекратява кариерата си едва 23-годишен. Започва работа като координатор в школата на орлетата в края на февруари 2020 г., а през юли става кондиционен треньор в ДЮШ на ЦСКА. Минава на специализация в испанския гранд „Барселона“ и гръцкия „Панатинайкос“ през 2022 г., за да се запознае с последните иновации в професията. На 19 юни 2024 г. е привлечен в първия отбор на червените от Томислав Стипич, остава в екипа и при Александър Томаш, и при Душан Керкез, и при Валентин Илиев, освободен е на 29 септември м.г., след като на мостика застава Христо Янев.

СТАНЧО СТАНЧЕВ