Конкретни решения за безопасност на движението в Благоевград след извънредното заседание при кмета Методи Байкушев

Дори един загинал пешеходец е твърде много

„Според статистиката инцидентите на пешеходни пътеки са 55, а 3-ма пешеходци са загинали. Това било по-малко от други години. За мен и една жертва, и един тежко пострадал, е твърде много. Затова днес трябва да вземем спешни мерки“, това заяви кметът Методи Байкушев при откриването на извънредното заседание на Комисията по безопасност на движението, което се проведе днес в кметския кабинет.

Поводът за срещата бе поредицата от пътни инциденти на територията на Благоевград през последните седмици.

Набелязани бяха конкретни участъци, на които е необходимо поставянето на нови ограничителни знаци, монтирането на колчета, за да не се паркира в непосредствена близост до пешеходни пътеки и натоварени кръстовища, както и подобряване на осветлението. На над 20 опасни места в града ще бъдат поставени ограничители на скоростта тип „полусфера“.

„Благоевград е от т.нар. 15-минутни градове. Това означава, че можеш да достигнеш пеша за кратко време до центъра от всяка точка на града. С тези дадености нищо не налага шофиране с висока скорост, защото тя не носи никакво реално спестяване на време. Ние трябва да убием скоростта по улиците на града“, категоричен бе кметът.

Мерки за по-добро осветление и ограничаване на скоростта ще се вземат на ключови булеварди и улици като „Св. Кирил и Методий“, „Васил Левски“, „Иван Михайлов“, „Владо Черноземски“, „Пейо Яворов“, както и други натоварени участъци в близост до учебни заведения и в кварталите.

По-рано тази седмица градоначалникът разпореди спешно обновяване и подсилване на осветлението на пешеходни пътеки. Действията вече започнаха от основните булеварди „Св. Кирил и Методий“ и „Васил Левски“, като ще бъдат обхванати всички опасни участъци.

На заседанието кметът Методи Байкушев уточни, че целта е да се постигнат лесни, бързи и достъпни решения, които да гарантират безопасността на участниците в движението, преди да бъде довършена работата по Генералния план за организация на движението, който се очаква да намери дългосрочни решения и да облекчи трафика.

Сред присъстващите на извънредното заседание бяха представители на Комисията по безопасност на движението, зам.-областният управител Христо Ангелов, председателят на общински съвет Антоанета Богданова, омбудсманът Злата Ризова и експерти.