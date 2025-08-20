Конкурсът за директор на РУО Перник спечели Юлиана Серафимова

Юлиана Серафимова спечели конкурса , обявен от МОН за директор на РУО в Перник. Тя бе единствен кандидат след като за участие не бе допуснат още един за липса на стаж на ръководна длъжност в образованието. Преди месеци още упорито се говореше, че Серафимова ще бъде новия шеф. Досегашният директор Ваня Коконова ръководи РУО в продължение на около 20 години до пенсионирането.

От 2015 г. досега Юлиана Серафимова беше началник на отдел „Образование, култура и младежки дейности“ в Община Перник. Преди това е била директор на Професионалната гимназия по икономика и на заместник-директор на Професионалната гимназия по облекло и туризъм в града. Работила е и като учител и възпитател.

СНИМКА

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





