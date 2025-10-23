Констатираха шарка по животни в стопанството на Рилския манастир

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е констатирала първично възникнало огнище на шарка по дребните преживни животни (ДПЖ) в Кюстендилско, съобщиха от БАБХ. Става въпрос за животновъден обект, собственост на Рилската света обител – Рилски манастир, в община Рила, област Кюстендил.

Сигналът до компетентните органи е подаден своевременно от отговорника на стадото, след като били установени клинични признаци, съответстващи на заболяването. От страна на манастира е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти.

След проведено епизоотично проучване експертите са установили, че най-вероятната причина за проникване на болестта в това изолирано стопанство е дарение на животни с неизяснен здравен статус, направено от благодетели по повод храмовия празник на Рилския манастир. Дарените животни са били без ушни марки и без ветеринарномедицински свидетелства, като дарителите не са знаели, че те се намират в инкубационен период на болестта.

БАБХ напомня, че независимо от повода, всяко придвижване и въвеждане на животни в стопанства трябва да се извършва при стриктно спазване на ветеринарномедицинските изисквания и правилата за биосигурност.

Агенцията апелира към всички животновъди, дарители и институции да проявяват особена отговорност при извършване на дарения или прием на нови животни. Стриктното спазване на тези мерки е от ключово значение за опазване здравето на животните и за ограничаване разпространението на заразни болести по тях.