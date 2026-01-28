Консултациите на „Дондуков” 2 продължават 

Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. Днес на „Дондуков” 2 беше поканено ръководството за Българската народна банка.

►13 ч.

Точно в 13 ч. в сградата на Президентството влезе втория подуправител на БНБ – Радослав Миленков. Той е ръководещ управление „Банков надзор“.

►12 ч.

В 12 ч. на при Йотова отиде подуправителят на БНБ Петър Чобанов, който е ръководител на управление „Банково“. Неговият разговор с президента също продължи близо час. Държавният глава го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата беше закрита. След нея Чобанов уточни, че би приел да е служебен министър-председател, само ако никой друг не приеме – с цел да предотврати конституционна криза.

„С президента проведохме задълбочен разговор за това какво ни очаква и какви са предизвикателствата пред България. Институционалният диалог трябва да продължи и със служебния кабинет. Ще отстояваме достойна европейска позиция. Преди казвах, че бих поел поста служебен премиер, ако никой друг не се съгласи, но сега списъкът е разширен и не съм необходим в тази си роля. Мога да бъда много полезен в БНБ, затова към момента отговорих с „не“ на въпроса дали бих станал служебен министър-председател“, коментира Чобанов.

►11 ч.

Пръв в Президентството влезе управителят на БНБ Димитър Радев. Той прекара близо час с държавния глава – от 11 до 12 часа. Срещата между двамата беше закрита. На излизане пред журналисти Радев заяви, че отказва поста.

„Аз изложих отново своята позиция, която е добре известна – ако приема да стана служебен министър-председател, това би представлявало нарушение на етичните норми и на законодателството. Санкцията за подобно решение е незабавно подаване на оставка, а това води до риск от дестабилизиране на БНБ и лишаване на страната от право на глас в ЕЦБ. Не сме обсъждали в БНБ дали някой от подуправителите ще приеме поста служебен премиер“, коментира на излизане от Президентството Димитър Радев.

Какво се случи до този момент и какво предсрои

Припомняме, че председателят на Народното събрание Рая Назарян също отказа да заеме поста на служебен премиер. Срещата с нея се проведе във вторник. Длъжностните лица, които могат да заемат поста, са общо 10.

В 13 ч. на 29 януари държавният глава ще приеме омбудсмана Велислава Делчева, а в 14.00 часа – неговият заместник – Мария Филипова, предава Нова.

На 30 януари пък Йотова ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата – Димитър Главчев, Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.