Консултациите при президента продължават във вторник

Президентът продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание за съставяне на втори редовен кабинет.

Във вторник, 16 декември, Президентът ще приеме на „Дондуков“ 2:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „Възраждане“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“.

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

Днес се проведе първият кръг от консултации – с първите две политически сили – ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ.

На първите консултации за деня представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в създаването на нов кабинет в този парламент и призова президентът да насрочи възможно по-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект. Освен това направи заявка за внасяне на удължителен бюджет.

На вторите – от ПП-ДБ заявиха, че правителство в този парламент е невъзможно, а най-важните задачи сега са внасяне на удължителен закон за бюджета, въвеждане на 100% машинен вот и снемане на охраната на НСО от депутатите.

Правителството ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на МС. Оставката дойде след внесени шест вота на недоверие от страна на опозицията – пет от тях отхвърлени с мнозинство от депутатите, а шестият – неуспешен поради липса на кворум в пленарната зала, гласуван малко след обявената оставка. От ГЕРБ-СДС стояха зад правителството, в коалиция с „БСП-Обединена левица“ и ИТН и с подкрепата на „ДПС-Ново начало“.

Президентът Румен Радев ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група – в случая ГЕРБ. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат се предоставя на втората по численост сила – ПП–ДБ. Третият мандат е по избор на президента и може да бъде даден на която и да е друга парламентарна група.