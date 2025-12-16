Консултациите при президента продължават с БСП и ИТН

Президентът продължава консултациите с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. На 17 декември, сряда, Румен Радев ще приеме на „Дондуков” 2 представители на „БСП-Обединена левица” и на ИТН, съобщават от пресцентъра на държавния глава.

Разговорите с БСП ще са от 10:00 часа, а с „Има такъв народ” – в 11:30 часа.

На първите консултации в понеделник представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в създаването на нов кабинет в този парламент и призова президентът да насрочи възможно по-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект. Освен това направи заявка за внасяне на удължителен бюджет.

След това на „Дондуков“ 2 се явиха и ПП-ДБ. Те заявиха, че правителство в този парламент е невъзможно, а най-важните задачи сега са внасяне на удължителен закон за бюджета, въвеждане на 100% машинен вот и снемане на охраната на НСО от депутатите.

Днес „Възраждане“ проведоха консултации на „Дондуков 2“. Основните им искания са за предсрочни избори, преправяне на бюджета и провеждане на КСНС. Освен това провеждане на референдум за запазване на българския лев, както и отсрочка от влизане в еврозоната с 1 година, а преходният период да е 6, а не 1 месец.

От консултациите с „ДПС – Ново начало“ стана ясно, че от партията настояват за машинно гласуване, но със сканиращи и преброяващи машини.