Консултациите при президента: Управителят на БНБ отказа да бъде служебен премиер

Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. Припомняме, че длъжностните лица, които могат да заемат поста, са общо 10.

След отказа на председателя на парламента Рая Назарян да поеме длъжността, днес срещите на „Дондуков 2“ продължават с останалите кандидати.

В 11:00 часа президентът прие управителя на БНБ Димитър Радев. Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата беше закрита.

„Аз изложих отново своята позиция, която е добре известна – ако приема да стана служебен министър-председател, това би представлявало нарушение на етичните норми и на законодателството. Санкцията за подобно решение е незабавно подаване на оставка, а това води до риск от дестабилизиране на БНБ и лишаване на страната от право на глас в ЕЦБ. Не сме обсъждали в БНБ дали някой от подуправителите ще приеме поста служебен премиер“, коментира на излизане от Президентството Димитър Радев.

След него на консултации пристигат и подуправителите Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.