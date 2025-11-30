Контролирано изпускат язовир „Студена“

След спиране на проливните дъждове започна контролирано изпускане на язовир „Студена“. В момента водоемът достигна обем от 23 959 000 куб.м. при максимален 25 200 000 куб.м. Отчетени са приток от 4304 л/сек и разход – 600 л/сек.

Мярката се наложи по постъпило искане от ВиК – Перник за актуализиране на месечния график заради необходимостта от освобождаване на обем, който да поеме очаквания приток. Искането е мотивирано с нуждата от контролирано понижаване на нивото на язовира. Министърът на околната среда и водите Манол Генов одобри изменение на месечния график за ползване на водите на водоема, с което се определя максимален допустим обем от 24,20 млн. м³.

Властите следят внимателно как това ще се отрази на река Струма. Изпускането на водоема не можеше да започне по-рано, заради усложнената обстановка в Благоевград, Петрич и Сандански.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА