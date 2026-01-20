Координаторът на „Величие“ в Гоце Делчев Ст. Жулев пребит с дървен кол и давен в канал, снимал в имота на гл. архитект Ани Мирчева

36-г. мъж е приет в болница със счупена ръка и рани по главата, полицаите чакат да излезе от упойката за да разпознае бияча

Координаторът на партия „Величие“ в Гоце Делчев Станислав Жулев е бил зверски пребит. Затова алармираха в социалната мрежа Йордан Мицкулев и Красимира Катинчарова от партията на Ивелин Михайлов.

„Преди около час координаторът на ПП „Величие” за Гоце Делчев е бил зверски пребит с дървени колове, докато е снимал репортаж за фекални води, изтичащи от частна къща в напоителен канал. Биячите са били двама, като единият е пряко засегнат от сигнала на Жулев до РИОСВ и вероятно има връзка с изтичащите фекалии“, твърдят активистите на „Величие“.

Станислав Жулев /сн. 1/ е пребит месец след скандално видео /сн. 2/ за незаконно заустване в имота на гл. архитект на община Гоце Делчев



36-годишният Станислав Жулев е бил нападнат днес около 10 ч. в района на частен имот между селата Борово и Баничан. Докато снимал, пристигнала кола, от която слезли двама мъже. Единият се нахвърлил върху него и започнал да го налага с дърво. Жулев си вдигнал ръката в опит да се предпази, но биячът го цапардосал през нея и я счупил. Пострадалият бил зет в село Борово и успял да се свърже с близките си. Той е транспортиран в тежко състояние до Спешен център, където му е оказана първа помощ от д-р Шабанов. Ето какво разказа пред репортер на „Струма“ лекарят:

„Станислав беше в много тежко състояние. С рани по главата, с фрактура на ръката. Нападателите са правили опит да го давят. Едвам се е спасил, за известно време е загубил съзнание. Приеха го в отделението по ортопедия и е в стабилно състояние. Той е правил видео на канала във връзка с негов предишен сигнал за незаконни зауствания, по който е извършена проверка. Получил е отговор, че са предприети мерки и е отишъл на място да провери, но е бил пребит. Каза, че може да разпознае нападателите”, заяви д-р Шабанов.

„Преди време Жулев е бил подал сигнал, че отходни води от имота на Ани Мирчева се вливат в напоителния канал. От РИОСВ са извършили проверка и са констатирали, че тръбите са премахнати. Той е тръгнал натам за да се увери. Единият от двамата мъже, които са дошли с колата, го е ударил с дърво и е счупил лъчевата кост на ръката му. Пострадалият е опериран и е под упойка, поради което все още не е дал показания пред разследващите“, заяви за „Струма“ шефът на прокуратурата в Гоце Делчев Иван Чилев. Ани Мирчева, чийто имот е бил проверяван, е главен архитект на община Гоце Делчев. Дали биячите имат връзка с този случай, ще стане ясно в хода на разследването.

Станислав Жулев е публикувал видео на 20 декември във Фейсбука си от същото място със следния пояснителен текст към него: „Сигнал от терен – между Борово и Баничан. Това, което виждате във видеото, не е „дребен проблем“. Става дума за заустване на битови (фекални) отпадъчни води чрез отводнителна тръба директно в канал, който реално се използва за напояване и водопой. От тази вода: пият животни, поливат се градини, зависи земеделието в района. На място се виждат ясно следи от битови отпадъци – кърпички, тоалетна хартия. Това не е допустимо. Възникват логични въпроси:

Има ли разрешение за такова заустване?

Къде са херметичните изгребни ями с периодично извозване (т.нар. „изгребни септични ями“)? Знаят ли институциите за това? Има ли основание да се провери за конфликт на интереси? Ще бъдат подадени официални сигнали до компетентните органи.

Не обвиняваме – искаме проверка. Водата не е частен въпрос. Тя е обща отговорност”, става ясно от поста на Жулев.

Точно след 1 месец той е нападнат и пребит. Работата по случая продължава. Междувременно активисти на „Величие“ се отправиха към Гоце Делчев, за да подкрепят своя пострадал съратник.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА