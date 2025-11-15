Координаторът на петричката ДЮШ Ив. Стоянов и санданчани заровиха томахавките на помирителна среща в Сандански



В Сандански се проведе среща между координатора на ДЮШ на „Беласица“ Ивайло Стоянов и Академия „Вихрен“, в лицето на директора Йордан Боздански и треньора на юношите старша възраст Атанас Атанасов. На сбирката присъства и наставникът на „Вихрен“ Борислав Кьосев. Повод за срещата бе ситуацията, възникнала по време на двубоя между юношите старша възраст на „Беласица“ и „Вихрен“, както и последвалата позиция на „Вихрен“ по случая. Специално за разговора бе поканен и вратарят на старшата възраст на вихренци Станислав Митрев, между когото и Ив. Стоянов възникна напрежение по време на мача. В дух на уважение и взаимно разбиране бе обсъдена цялата ситуация. Стражът се извини на Стоянов за това, че го е провокирал, използвайки нецензурни думи. От своя страна Ив. Стоянов също поднесе своите извинения към момчето, към Ат. Атанасов, към Й. Бозански и към цялата Академия „Вихрен“. Бившият международен рефер подчерта, че независимо от провокациите, възрастните трябва да бъдат пример за младите спортисти, проявявайки самообладание, уважение и възпитано отношение, с което темата бе затворена. Иначе мачът, игран на изкуствения терен край Гимназията, завърши 2:1 и действително премина под ескалиращо напрежение, което се предаваше от терена към трибуните и обратно, а в хода му бяха показани 4 червени и 12 жълти картона.

Г. Киров поздравява резервите на „Вихрен“, преди той и трима от тях да видят червения цвят на картона М. Поюков (в средата) бе героят за „Бела“ „Вихрен“ водеше почти до края, но в остър кадрови дефицит не успя да задържи аванса

Гостите поведоха с гол на Иван Лазаров в 17-та мин., на почивката бе изгонен наставникът на комитите Георги Киров за пререкания с главния съдия Стефан Коемджиев. В 57-та мин. Павел Мачев от младите еделвайси видя червения картон, след като удари съперник, последва го съотборникът му Андон Укев, заради опасна игра в 75-та мин. Домакините тръгнаха да изравняват и след като Кирил Клинкачев уцели левия стълб в 82-та мин., Мартин Поюков преодоля Ст. Митрев при следващата атака. Малко по-късно Атанас Синански получи втори жълт картон и също бе изгонен, а гостите останаха с 8 души на терена. В 1-та мин. на добавеното време през куп от играчи Поюков прати топката за втори път в мрежата на „Вихрен“, а в 4-та мин. пропусна да оформи хеттрика си, след като изпълни дузпа, ала резервният страж на санданчани Димитър Стойчев усети ъгъла и спаси.

СТАНЧО СТАНЧЕВ