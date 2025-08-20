Копринен малинов крем

Необходими продукти
малини – 300 г
захар – 80 г
лимонов сок – 1 с.л.
бял шоколад – 120 г
течна сметана – 300 мл
течна ванилия – 1 ч.л.
Начин на приготвяне
Пасирайте малините и прецедете през сито, за да премахнете семките. Смесете пюрето със захарта и лимоновия сок.
Разтопете белия шоколад на водна баня или в микровълнова, докато стане гладък крем. Оставете леко да се охлади.
Разбийте сметаната с ванилията до пухкав крем.
Добавете малиновото пюре към разтопения шоколад и разбъркайте добре. След това внимателно прибавете сметаната на части, като разбърквате с шпатула, за да се запази въздушната текстура.
Разсипете малиновия крем в купички или чаши и охладете поне 2-3 часа в хладилник.
Украсете крема с малини и листенца мента преди поднасяне./готвач.бг