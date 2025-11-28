Корекция на поименния списък за капиталовите разходи и отчети обсъдиха съветниците в Радомир

Общинските съветници в Радомир приеха корекции на поименния списък на капиталовите разходи, подготовката за зимното поддържане, отчети за изпълнение на проектите, в които бенефициент е общината, общинските концесии, културен календар за 2026 г., програма за развитие на читалищата и други въпроси, свързани с дейността на общината.

В докладната записка на кмета Кирил Стоев за актуализация на поименен списък на обектите за капиталови разходи за 2025 г. се посочва, чеслед сключване и изпълнение на договор е реализиран остатък в размер на 95 047 лв. за обект „Изграждане на закрито спортно съоръжение /тенис корт/ – гр. Радомир“.

От капиталовия списък отпада „Изграждане на гробищен парк кв. „Върба“ със сума в размер на 492 250 лв. За посочения обект е налично проектно решение от 2019 г. в процес на разработка, касаещо разширение на гробищното парково пространство в кв. „Върба” – Радомир. Мотивите за това са, че от момента на изготвяне на проекта до настоящия момент са настъпили редица промени в пространствените и техническите условия на терена, което налага актуализиране на проектната документация с цел съобразяването й с действащите нормативни изисквания и фактическата обстановка. Общата сума в размер на 587 297 лв.ще бъде разпределена в обект „Реконструкция и разширение на многофункционална спортна зала, гр. Радомир“.

Във връзка с подготовката за почистване през зимния период кметът Кирил Стоев уточни, че към 12.11.2025 г. община Радомир все още няма сключени договори по двете обществени поръчки за „Зимно поддържане на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Радомир през 2025-2026 г.” и „Зимно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване в гр. Радомир“.

Договорите се очакват да бъдат сключени до края на месец ноември. След това ще бъде издадена заповед за проверка на фирмите за готовността за изпълнение на договорните задължения за зимно поддържане на общинската пътна мрежа и заповед за създаване на постоянна организация за своевременно докладване на оперативния дежурен по Общински съвет за сигурност за обстановката в населените места от фирмите за зимно поддържане на общинската пътна мрежа и улиците в населените места. За общинските пътища ще се премине на директно договаряне, каза Стоев.

Фирмите, които ще бъдат ангажирани със зимното поддържане на общинските пътни мрежи на територията на община Радомир, ще имат готовност за приоритетно почистване на улиците с посочени от РЗИ – Перник адреси с пациенти на хемодиализа и тежко болни.

Одобрен от съветниците беше и отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2025 г., както и отчет за разходите за командировки на кмета и председателя на Общинския съвет.

На заседанието бяха приети Културният календар на общината и Програма за развитие на читалищната дейност. Председателят на постоянната комисия Нели Скримова изказа позиция, че за изтеклите две години читалищата в общината са подобрили значително дейността си и видимо има промени.

Разгледани бяха продажби на общинска собственост, отдаване под наем, както и разрешителни за изготвяне на ПУП. Решено бе последното за годината заседание да се проведе на 23 декември.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА