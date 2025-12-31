Дъщерята на Гала: „Коремът ми не е от сарми, бебе номер 2 се готви“

Дъщерята на Гала очаква второто си дете. Вълнуващата новина сподели самата Мари Константин в социалните мрежи със закачливото „Коремът ми не е от сарми, бебе номер 2 се готви“.

Припомняме, че в интервю пред Мариян Станков – Мон Дьо тя сподели за най-щастливото събитие – раждането на първото ѝ дете, което е било съпроводено с най-големия ѝ кошмар – диагнозата рак. Това се случва едва три месеца, след като става майка. Към днешна дата образуванието не е в тялото на Мари, но белезите – физически и психически, остават трайно.